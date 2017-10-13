Белый дом огласил ключевые положения новой стратегии Трампа по Ирану

Соединенные Штаты будут противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана и сдерживать его агрессию, оживят для этой цели взаимодействие с рядом государств в регионе, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания совместного давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Ключевые положения новой стратегии президента США Дональда Трампа распространила в четверг пресс-служба Белого дома.



Первый пункт гласит, что "новая стратегия Соединенных Штатов в отношении Ирана направлена на нейтрализацию дестабилизирующего влияния правительства Ирана и сдерживание его агрессии, в особенности это касается поддержки терроризма и боевиков". "Мы оживим наши традиционные альянсы и региональные партнерства в качестве оплотов против подрывной деятельности Ирана, а также для восстановления баланса сил в регионе", - указывается во втором пункте стратегии.



Третье положение подразумевает противодействие КСИР, "финансированию его злонамеренных действий", а также "противостояние деятельности КСИР, которая направлена на вымогательство богатства у иранского народа".



"Мы объединим международное сообщество для осуждения грубых нарушений КСИР прав человека, а также содержания под стражей граждан США и других стран, осужденных по ошибочным обвинениям", - говорится в другом пункте.



Остальные два положения касаются противодействия угрозе США и их союзникам со стороны иранских "баллистических ракет и другого асимметричного оружия", а также "пресечения иранскому режиму любых путей к [разработке] ядерного оружия".



Как объявил ранее Белый дом, Трамп в пятницу в 12:45 по местному времени выступит с заявлением, в котором намерен изложить новую стратегию США по отношению к Ирану.

