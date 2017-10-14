Саакашвили заявил, что Украина отказалась предоставить ему политическое убежище

Экс-губернатор Одесской области, которого лишили гражданства Михаил Саакашвили заявляет, что Государственная миграционная служба отказывается предоставлять ему дополнительную защиту в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передают "Украинские новости".



"Они отказываются на это реагировать. Истекли все сроки", - сказал Саакашвили.



Также он напомнил, что готовит иск, чтобы возобновить свое гражданство Украины.



3 октября адвокат Саакашвили сообщил, что тот подал прошение о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине, - так юридически именуется политическое убежище. Заявление было подано 11 сентября по прибытии Саакашвили в Украину.



Отметим, в случае получения в Украине политического убежища станет невозможной его экстрадиция в Грузию. Поскольку, согласно информации Минюста Украины, правовым основанием для экстрадиции правонарушителей является Европейская конвенция о выдаче правонарушителей 1957 г. и действующие двусторонние международные договоры о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, которые включают в себя положение о выдаче правонарушителей. Одним из условий для выдачи является то, что деяние, за которое требуется выдача, должно быть уголовно наказуемым как по законодательству страны, которая требует выдачи, так и по законодательству страны, к которой обращено требование.



Кроме того, не подлежат выдаче лица, которые совершили преступления политического характера и пользуются правом убежища, однако не рассматриваются как политические военные преступления и преступления против мира и человечества.



10 сентября Саакашвили прибыл в Украину через польскую границу, буквально прорвавшись с группой сторонников через пункт пропуска "Шегини" во Львовской области. За такие действия экс-глава Одесской ОГА был оштрафован судом на 3,4 тыс. грн.



На 17 октября запланировала акция протеста при участии Саакашвили под зданием Верховной Рады.

