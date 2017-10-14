В ПАСЕ назвали требование Украины подать в суд на Россию "фантазией"

Глава группы объединенных европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс опроверг заявление главы украинской делегации о требовании подать в суд на Россию из-за невыплат в бюджет организации. В пятницу в ПАСЕ состоялось заседание уставного органа ПАСЕ — Бюро. Комментируя заседание, глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Киев потребовал от генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда подать в суд на Россию.

Ранее он заявил, что Украина постарается не допустить восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.



Отвечая на вопрос РИА Новости, Тини Кокс заявил, что это не так.



"Нет. Арьев ошибается или обладает живой фантазией!"- сказал он.



"У Российской Федерации есть временно приостановленная часть своего платежа, она не прекращает свое юридическое обязательство выплатить свой обязательный вклад", — указал Кокс.



"Кроме того, он вновь подтвердил право и обязательство России участвовать в уставных органах СЕ: Комитете министров и Парламентской ассамблее, поскольку мы не знаем получленов", — добавил собеседник агентства.



"Я полностью согласен с господином Ягландом, и я с нетерпением жду возвращения России в Ассамблею", — заключил он.



С 2016 года Россия не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.



Летом Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. При этом Москва продолжает выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета. В ПАСЕ решение России назвали "беспрецедентной проблемой".



Как заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, в январе у Совета Европы может быть последняя возможность вернуть голос российской делегации в ПАСЕ.

