Тимошенко рассказала, почему Порошенко должен отрубить себе руку

Президент Украины Петр Порошенко выкачивает деньги из госбюджета с помощью фиктивных контрактов по обеспечению Вооруженных сил, заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne. Тимошенко посетовала, что Порошенко ведет себя "крайне цинично", когда, обедая с военными, хвалится, как вкусно готовят у него дома, а при этом отмывает огромные средства из бюджета якобы на нужды армии.

Она также прокомментировала заявление президента о борьбе с коррупцией — недавно он пообещал "оторвать руки" виновным во взяточничестве в Министерстве обороны. По мнению Тимошенко, Порошенко должен отрубить руку прежде всего самому себе.



"Когда я услышала, что он поотрубает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать. Может, он как Змей Горыныч, которому отрубают одну голову и вырастает другая. Так же у нас и с отрубленными за коррупцию руками. Президенту в первую очередь необходимо рубить руку себе", — заявила депутат.



Ранее Тимошенко сообщила, что в 2019 году будет участвовать в выборах президента Украины, чтобы "поставить страну на ноги".

