Саакашвили выпустил клип с угрозой добиваться отставки Порошенко

Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили выпустил новый политический ролик с призывом выходить на акцию протеста 17 октября. Видео размещено на канале Саакашвили в YouTube.



"Вернулся потому что точно знаю: нельзя Украину отдавать на растерзание этим барыгам", - заявляет он в ролике.



Власть он называет "проворовавшейся". Призывает ее продать "100 бизнесов", распустить Верховную Раду и провести новые выборы "без гречки и потасовок".



И, как итог, если требования народа не будут выполнены, Саакашвили готов требовать отставки Порошенко.





