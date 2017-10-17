Мадрид выдвинул новый ультиматум Каталонии

Испания установила новый срок, в который глава каталонского правительства Карлес Пучдемон обязан разъяснить, был ли факт объявления независимости Каталонии на прошлой неделе. Об этом сообщает El Mundo.



Новая дата, когда истекает ультиматум - 19 октября, в 10.00 по местному времени.



По словам вице-премьера Испании Сорайи Саенс де Сантамарии, правительство Испании считает предыдущее письмо Пучдемона к премьер-министру Мариано Рахою неприемлемым.



Оно не удовлетворяет требования Мадрида.



"Было не так уж и трудно сказать "да" или "нет", - заявила де Сантамария, признав, что ситуация "преднамеренной путаницы" продолжается.



Она отметила, что Мадрид не исключает диалога, но он должен происходить в рамках закона с максимальной ясностью.

