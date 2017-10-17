В ДНР арестовали убийц Моторолы

Глава ДНР Александр Захарченко заявил о задержании "группы лиц, подозреваемых в убийстве "Моторолы" - командира ополченцев Арсена Павлова. Об этом 16 октября, в годовщину смерти Павлова, сообщает онлайн-ресурс ДАН.



Задержанных Захарченко назвал "украинской группировкой".



"Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Павлова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек", - заявил Захарченко.



Как сообщалось, ранее практически сразу же после смерти Моторолы в ДНР объявили, что разыскали наемного убийцу. Сообщалось, что непосредственным убийцей, который подготовил взрывчатку для террориста "Моторолы" и нажал на кнопку детонатора, является некто Марк Озолиньш - гражданин Латвии.



Позднее 13 ноября в МГБ ДНР заявили о задержании шестерых членов украинской националистической организации "Misanthropic Division", лидеры которой ранее взяли на себя ответственность за убийство Моторолы.

