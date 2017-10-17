Лавров обвинил Киев "в нападении на Донбасс"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину "в нападении на Донбасс" и поставил под вопрос договороспособность руководства Франции и Германии. Об этом Лавров сказал в ходе Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, передает УНИАН. Среди прочего он заявил, что жители Донбасса "оказались в нынешней ситуации потому, что отказались поддержать антиконституционный государственный переворот".

"Эта часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины. На них напали. Напали, объявив их террористами. Так не бывает, они же не хотели ничего кроме того, чтобы их не трогали. Они сказали: "мы ваш переворот не признаем, дайте нам разобраться что и как». Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются", - отметил Лавров.



Также Лавров заявил о необходимости "амнистии всех участников этих событий и особого статуса этих территорий, закреплённый в Конституцию".



"Должны быть выборы", - добавил он.



По мнению министра иностранных дел России выполнение Минских соглашений тормозится и саботируется из-за "неспособности или нежелания украинской власти" выполнить свою часть политических реформ и "предоставить гарантии безопасности населению Донбасса".



"Саботируется. Это опять же вопрос договороспособности, в том числе договороспрособности Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под Минским комплексом мер", - добавил Лавров.

