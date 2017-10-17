Звезда "Игры престолов" выходит замуж

Звезда сериала Игра престолов актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, выходит замуж за певца Джо Джонаса. В аккаунтах артистов в Instagram появилось фото, на котором изображены их руки с обручальным кольцом на безымянном пальце Софи. "Я сказала "да", – подписала фото Софи.



Аналогичной подписью сопровождал свой пост и ее возлюбленный:



"Она сказала "да", – поделился в сети певец.



По данным СМИ, Софи и Джо начали встречаться в ноябре 2016 года.



Отметим, ранее стало известно о помолвке другой звездной пары сериала - британского актера Кита Харингтона и шотландской актрисы Роуз Лесли.







