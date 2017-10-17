В Киеве силовики оцепили правительственный квартал

В Киеве весь правительственный квартал перекрыт и окружен правоохранителями в связи с акциями, запланированными на вторник, 17 октября. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook народный депутат Украины Мустафа Найем.



По данным СМИ, перекрыты улицы Грушевского, Липская, Шелковичная, Институтская, Лютеранская.



У метро "Арсенальная" стоят полицейские машины, перекрывая движение.



"Доброго утра. Весь квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции", – написал нардеп.



Как известно, на 17 октября лидер Движения новых сил, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и его единомышленники запланировали митинг под Верховной Радой в Киеве и акции во всех областных центрах Украины.

