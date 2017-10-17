ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальным более 70 тыс. евро компенсации

Европейский суд по правам человека признал несправедливым судебный процесс против братьев Навальных по делу "Ив Роше" и присудил им тыс евро компенсации. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.



Страсбург поддержал доводы Навальных о нарушении статей 6 и 7 Европейской конвенции, где говорится о праве на справедливое судебное разбирательство и наказание только на основании закона. Заявители считают, что действия, за которые они понесли наказание, в действительности были законными, и суд трактовал нормы уголовного права расширенно. Государство в ходе этого судебного процесса возбудило в отношении Навальных презумпцию невиновности и их право на равное присутствие в процессе свидетелей с обеих сторон, уверены братья.



В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Навальных виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму в 26,7 млн руб. Олег Навальный был приговорен к 3,5 года колонии общего режима, а Алексей к тому же сроку, но условно, и штрафу в 500 тыс. рублей



Ранее Алексей Навальный через ЕСПЧ добился отмены приговора по делу "Кировлеса" и его отправки на новое рассмотрение. В июле 2013 года Ленинский райсуд Кирова приговорил Навального и предпринимателя Петра Офицерова к пяти и четырем годам колонии соответственно за организацию присвоения или растраты средств (в апелляции сроки были заменены на условные).



В феврале 2016 года ЕСПЧ признал, что оппозиционера и предпринимателя осудили за обычную предпринимательскую деятельность. Он присудил Навальному и Офицерову € 56 тыс. и € 8 тыс. Соответственно, и постановил отменить приговор. Верховный суд в ноябре того же года отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. В феврале этого года Навальный и Офицеров вновь получили пять и четыре года соответственно, в этот раз - сразу условно. Политик повторно обжаловал приговор в ЕСПЧ.



Ранее в этом году ЕСПЧ присудил оппозиционеру € 64 тыс. по семи жалобам на незаконные задержания и административные аресты во время митингов в 2011-2012 году. Страсбург согласился, что власти во всех случаях нарушили право Навального на свободу собраний и на справедливый суд.

