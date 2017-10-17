ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальным более 70 тыс. евро компенсации

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальным более 70 тыс. евро компенсации

Европейский суд по правам человека признал несправедливым судебный процесс против братьев Навальных по делу "Ив Роше" и присудил им тыс евро компенсации. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Страсбург поддержал доводы Навальных о нарушении статей 6 и 7 Европейской конвенции, где говорится о праве на справедливое судебное разбирательство и наказание только на основании закона. Заявители считают, что действия, за которые они понесли наказание, в действительности были законными, и суд трактовал нормы уголовного права расширенно. Государство в ходе этого судебного процесса возбудило в отношении Навальных презумпцию невиновности и их право на равное присутствие в процессе свидетелей с обеих сторон, уверены братья.

В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Навальных виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму в 26,7 млн руб. Олег Навальный был приговорен к 3,5 года колонии общего режима, а Алексей к тому же сроку, но условно, и штрафу в 500 тыс. рублей

Ранее Алексей Навальный через ЕСПЧ добился отмены приговора по делу "Кировлеса" и его отправки на новое рассмотрение. В июле 2013 года Ленинский райсуд Кирова приговорил Навального и предпринимателя Петра Офицерова к пяти и четырем годам колонии соответственно за организацию присвоения или растраты средств (в апелляции сроки были заменены на условные).

В феврале 2016 года ЕСПЧ признал, что оппозиционера и предпринимателя осудили за обычную предпринимательскую деятельность. Он присудил Навальному и Офицерову € 56 тыс. и € 8 тыс. Соответственно, и постановил отменить приговор. Верховный суд в ноябре того же года отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. В феврале этого года Навальный и Офицеров вновь получили пять и четыре года соответственно, в этот раз - сразу условно. Политик повторно обжаловал приговор в ЕСПЧ.

Ранее в этом году ЕСПЧ присудил оппозиционеру € 64 тыс. по семи жалобам на незаконные задержания и административные аресты во время митингов в 2011-2012 году. Страсбург согласился, что власти во всех случаях нарушили право Навального на свободу собраний и на справедливый суд.