Бывший менеджер Шумахера призвал рассказать правду о здоровье гонщика

Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона мира «Формула-1» Михаэля Шумахера, призвал семью спортсмена раскрыть информацию о его состоянии. Слова менеджера приводит Wheels24.



«Очень обидно, что фанаты Михаэля ничего не знают о его здоровье. Почему им не говорят правду?», — сказал Вебер и отметил, что отсутствие официальной информации порождает новые слухи.



6 октября румынские СМИ сообщили, что рост немецкого гонщика сократился на 14 сантиметров, а вес — с 74 до 45 килограммов. Также отмечалось, что Шумахер снова впал в кому.



В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель. Вертолетом впавший в кому гонщик был доставлен в больницу Гренобля , где ему сделали несколько операций. В общей сложности его семья потратила на лечение 16 миллионов евро.

