В Украину в ближайшие сутки придет тепло

В Украине в ближайшие сутки, 18 октября, погоду будет определять теплая воздушная масса средиземноморского происхождения, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не предвидится. Ночью и утром в западных, центральных и южных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°, на Прикарпатье до 25°; на востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 14-19°.



В Киеве 18 октября без осадков; температура ночью 8-10°, днем около 20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 октября самая высокая температура днем была 21,8° в 1967 году, самая низкая ночью -5,3° в 1976 году.



В Украине 19 октября без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 6-11°; днем 15-20°, на Прикарпатье, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях 21-23°.



В Киеве 19 октября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 17-19°.

