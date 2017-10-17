В Украине дорожает бензин и дизтопливо

Розничная стоимость бензина и дизельного топлива во многих сетях АЗС в течение 14-16 октября выросла в среднем на 20-60 копеек за литр. Об этом сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко, передает УНИАН. По данным UPECO, в сети АЗС Amic Energy бензин марки А-92 подорожал на 20 коп. за литр, до 26,69 грн за литр, а дизтопливо увеличилось в цене аж на 50 коп. за литр - до 25,49 грн за литр и 26,49 грн за литр (дизтопливо "премиум" класса).



Также отмечается, что на АЗС ОККО и SOCAR все виды топлива подорожали на 50 коп. за литр. На сегодня бензин А-92 в этих сетях стоит 27,49 грн за литр, А-95 - 28,49 грн за литр, А-95 "премиум" - 29,49 грн за литр, дизельное топливо - 25,99 грн за литр и дизтопливо "премиум" - 26,99 грн за литр.



Цены повысились и в других сетях АЗС, включая столичную сеть KLO и региональные компании.



Напомним, в сентябре цены на топливо выросли в среднем на 1,5 грн за литр. По словам Сиренко, это было обусловлено увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок. 6-9 октября розничная стоимость бензина и дизтоплива снова выросла на 0,15-1 грн за литр.

