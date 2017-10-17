В Киеве ограничат движение по Южному мосту

В Киеве ночью во вторник, 17 октября, будет частично ограничено движение транспорта по Южному мостовому переходу. Об этом сообщила пресс-служба КП Киевавтодор.



Отмечается, что движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия в направлении движения с Надднепрянского шоссе на проспекта Николая Бажана с 21:00 17 октября до 06:00 18 октября.



Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

