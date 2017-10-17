Google усилит меры безопасности для пользователей Gmail с высоким уровнем риска

Корпорация Google Inc во вторник анонсировала новую, усовершенствованную программу защиты для обеспечения безопасности для отдельных пользователей, таких как государственные чиновники и журналисты, которые находятся под повышенным риском кибератак, передает УНН со ссылкой на Reuters.



Как сообщили в компании, новая программа будет непрерывно обновлять меры безопасности учетной защиты пользователей, для борьбы с новыми угрозами.



Компания сообщила, что сначала будут обеспечены три уровня защиты от угроз безопасности, которые включают блокировку мошеннического доступа к учетной записи и защиту от фишинга.



Google разворачивает новые меры безопасности электронной переписки вслед за скандальным расследованием российского вмешательства в выборы в США 2016 года.



Джозеф Лоренцо Холл, главный технолог Центра демократии и технологии отметил, что новые функции смогут предоставить достойный уровень защиты от фишинга большему числу потребителей, которые находятся в зоне высокого риска, но они также могут создать проблемы совместимости у тех, кто уже интегрирует собственные инструменты безопасности с помощью учетной записи Gmail.

