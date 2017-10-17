У депутата из партии Ляшко угнали Мерседес с двумя пистолетами

В Киеве угнали "Мерседес", которым пользовался нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Сергей Скуратовский. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя пресс-службы полиции Киева Ирину Левченко.



Инцидент произошел 16 октября на бульваре Леси Украинки в центре Киева. Мужчина, заявивший об угоне, вышел в магазин. Вернувшись через семь минут обратно, он обнаружил пропажу авто. В машине, кроме прочего, находились два пистолета с разрешительными документами и деньги.



В полиции не сообщили, кто именно заявлял о пропаже. По словам Левченко, автомобиль уже якобы нашли. Но дело об угоне все равно остается открытым.



"Сколько денег исчезло, я не буду говорить, потому что это к делу не имеет никакого отношения. Но через два часа после пропажи народный избранник позвонил в полицию и сказал, что авто нашлось, что он приедет и напишет соответствующее заявление", - сказала она.

