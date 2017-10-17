Участники акции сломали рамку металлоискателя возле Кабмина и выломали забор

Активисты партии "Рух новых сил" и сторонники батальона "Донбасс" в ходе конфликта с правоохранителями сломали одну из рамок металлоискателя на ул.Грушевского возле здания Кабинета министров и выломали забор. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", возле металлоискателя на ул.Грушевского возникла потасовка между активистами и правоохранителями, когда несколько десятков активистов партии "Рух новых сил" около 16:00 попытались пронести палатки к зданию Верховной Рады.



Они хотели пронести их, минуя рамки металлоискателя, а правоохранители попытались им воспрепятствовать.



Между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов возникала словесная перепалка и потасовка.



По словам очевидцев, участки акации в ходе столкновения распылили неизвестный газ, а сами надели маски.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проход на ул.Грушевского заблокировали правоохранители.



Инцидент фиксируют на мобильные телефоны большое количество людей.

