НБУ: реальный курс будет ниже 30 грн/$

В НБУ заявляют, что реальный курс нацвалюты будет ниже прогнозируемого правительством 30 грн/$. Об этом заявил и. о. главы Нацбанка Яков Смолий, передает "Укринформ". "Если посмотреть на реальную ситуацию сегодня и сравнить ее с прогнозами, заложенными в бюджете на этот год, они явно не сбудутся, потому что реальный курс будет ниже прогнозируемого.



Для того чтобы он в среднем за год достиг отметки 27,8, уже сейчас и до конца года надо иметь ежедневный курс 30 грн/долл. С апреля и до конца августа гривня укреплялась и поддерживалась на уровне 25,5–26,5 грн/долл.", - сказал Смолий.



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И. о. главы НБУ отметил, что заложенный правительством курс – это только технические параметры для расчета действий на случай, если соотношение гривны и доллара достигнет этого уровня. Смолий отметил, что на самом деле курс образуется спросом и предложением на рынке и может не совпадать с теми прогнозами, которые заложило правительство.



Напомним, в проекте государственного бюджета на 2018 год заложен курс 30 грн/долл.

В Минфине пояснили, что заложенный в бюджет курс является техническим показателем и используется для предварительных расчетов.



