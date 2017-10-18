Джоан Роулинг зарабатывает больше всех европейских знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы, включив в него писателей, актеров, спортсменов и даже повара. Первую строку заняла "мама" Гарри Поттера Джоан Роулинг.



По данным издания, за 12 месяцев писательница заработала 95 млн долларов (до уплаты налогов). Это сделало ее самым высокооплачиваемым автором в мире и позволило подняться на третью строку в списке знаменитостей с высокими гонорарами в мире.



Издание констатирует, что американцы пока лидируют в рейтингах высокооплачиваемых селебрити, однако европейские знаменитости наступают им на пятки. Так, в мировом рейтинге каждая пятая из 100 звезд сияет в Европе.



20 знаменитостей из европейского списка за год заработали 1,06 млрд долларов, подсчитали эксперты. В их числе шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи, продюсер Britain's Got Talent Саймон Коуэлл и телеведущие из Германии, Ирландии, Нидерландов, Португалии, Сербии, Испании, Швеции и Швейцарии.



Профессиональные спортсмены составили треть топа-20 - это три футболиста, три гонщика, два теннисиста, один гольфист и один боец. Самый высокооплачиваемый из них, Криштиану Роналду, благодаря контракту с "Реалом" и доходам от рекламы заработал 92 млн и занял второе место в европейском рейтинге.



Только одной женщине, певице Адель, удалось вместе с Роулинг войти в топ-20. А в целом топ-100 на 84% состоит из мужчин.



Помимо Роулинг, Роналду, Рамзи и Адель в первой десятке фигурируют музыканты Coldplay, теннисист Роджер Федерер, сэр Элтон Джон, сэр Пол Маккартни, гольфист Рори Макилрой и диджей Келвин Харрис.





