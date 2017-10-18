Холестерин и онкологические заболевания оказались связаны

Университет Иллинойса наглядно показал, как побочный продукт метаболизма холестерина (молекула 27HC) влияет на особые иммунные клетки таким образом, что они начинают поддерживать распространение рака. Итак, группа исследователей обнаружила аномальную активность среди иммунных клеток (нейтрофилов и Т-клеток) в местах образования метастазов с высоким уровнем 27HC.



Идея в том, что обычно иммунная система атакует рак. Однако 27HC обманывает иммунные клетки, убеждая их в безвредности рака, отмечает Xinhua. В рамказ проведенного исследования ученые кормили мышей с опухолями груди рационом, повышающим холестерин, и у грызунов опухоли начинали активно расти, метастазироваться.



Но рак груди - это не все. 27HC влияет не на сам рак, а на иммунную систему. Поэтому он важен для развития различных видов рака (особенно твердых опухолей), включая рак кишечника, легких, поджелудочной, меланомы и их метастазов. Сейчас ученые занимаются исследованием методов торможения энзима, который стоит за производством 27HC во время метаболизма холестерина. С метастазированием рака груди этот подход сработал однозначно.

