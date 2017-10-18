В Украине на 15% уменьшилось количество зарегистрированных преступлений

Количество зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 14,5%. Об этом на заседании КМУ заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.



"Мы имеем уменьшение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом на 14,5%", - сказал В.Гройсман.



Он отметил, что раскрытие преступлений в стране возросло.



"Надо усиливать сегодня роль правоохранительной системы. Важно, чтобы наказание за преступления было неотвратимым", - добавил В.Гройсман.

