В Украине на 15% уменьшилось количество зарегистрированных преступлений
Количество зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 14,5%. Об этом на заседании КМУ заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Мы имеем уменьшение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом на 14,5%", - сказал В.Гройсман.
Он отметил, что раскрытие преступлений в стране возросло.
"Надо усиливать сегодня роль правоохранительной системы. Важно, чтобы наказание за преступления было неотвратимым", - добавил В.Гройсман.
Источник: УНН
13:28