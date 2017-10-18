МВФ отложит выделение средств Украине – СМИ

Международный валютный фонд отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения, который должен привести к ее повышению на 17,6%. Это стало известно по итогам переговоров министра финансов Александра Данилюка в Вашингтоне с руководством МВФ, передают Украинские новости.



По информации источников в правительстве, это были последние переговоры с кредитором по этому вопросу. МВФ был предложен правительством Украины абсолютно новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета. МВФ занял принципиальную позицию – никаких изменений.



В связи с этим, в правительстве не делают резких заявлений, однако требование МВФ выполнять не собираются и намерены оставить цену газа на прежнем уровне до 1 апреля. Такая ситуация, а также невыполнение Украиной еще целого ряда условий, делает практически невозможным продолжение выделения кредитных средств минимум до середины весны 2018 года.

