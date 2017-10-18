Украина не переживет третьего Майдана – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрий Бойко считает, что Украина не переживет третьего Майдана. Так лидер "Оппозиционного блока" прокомментировал события, происходящие у Верховной Рады Украины, отвечая на вопросы журналистов.



"Наша страна третьего Майдана не переживет и мы категорически против таких революционных преобразований. Потому что после революций в 3 раза падает национальная валюта, народ становится беднее, а учитывая уровень накала в обществе, может произойти и раскол страны. Мы требуем переизбрания парламента, потому что он не пользуется доверием людей. Но это должны быть выборы, а не революция", - подчеркнул Юрий Бойко.



По словам сопредседателя фракции оппозиционеров, что касается вопроса снятия неприкосновенности и изменений в избирательную систему, позиция фракции по этим вопросам остается неизменной – "Оппозиционный блок" выступает за снятие неприкосновенности с Президента, депутатов и судей и поддерживает пропорциональную избирательную систему с открытыми списками", - сказал политик.



Он подчеркнул, что "Оппозиционный блок" выступает за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц. "Мы однозначно выступаем за снятие неприкосновенности, потому что этого требуют люди. Снять неприкосновенность нужно и с Президента, и с судей, потому что сейчас она завуалирована, и с депутатов", - сказал Юрий Бойко.



Относительно избирательной системы он отметил, что она должна быть пропорциональной с открытыми списками. "Нынешняя система давно уже изжила себя, она стала символом коррупции. Мы поддерживаем пропорциональную систему с открытыми списками, и соответствующий законопроект внес наш коллега Юрий Мирошниченко", - сказал Юрий Бойко.



Также лидер оппозиционеров пояснил журналистам позицию фракции относительно создания антикоррупционного суда. "Мы категорически против антикоррупционного суда, потому что считаем, что все суды должны быть переформатированы. Мы поддержали судебную реформу для того, чтобы изменить систему в целом. А если создавать отдельно антикоррупционный суд, потом суд для "домушников", для карманников, для депутатов, для военных, то это будет бардак", - подчеркнул сопредседатель фракции.

