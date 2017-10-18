НАПК вынесло предписание министру инфраструктуры за кадровые нарушения

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вынесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.



Согласно сообщению на официальном веб-сайте НАПК, решение принято на его заседании 17 октября 2017 года по результатам проведенной плановой проверки выявления нарушений закона "О предупреждении коррупции".



Нарушения выявлены в части проведения спецпроверки кандидатов на должности (отправка запросов Мининфраструктуры в соответствующие госорганы с нарушением установленных сроков); принятия решения о назначении на должности без получения ответов на запросы Министерства юстиции Украины о наличии сведений о кандидатах в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, о распространении на лиц запрета занимать соответствующую должность.



Помимо того, по данным НАПК, выявлены также нарушения в части непринятия мер по привлечению к дисциплинарной ответственности служащего Мининфраструктуры, признанного судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-4 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности - ИФ), но избежавшим наказания в связи с истечением сроков привлечения к админответственности.



НАПК отмечает, что требует провести в отношении работников Мининфраструктуры служебные расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению ими правонарушений, связанных с коррупцией.



Предписание НАПК является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность. Текст самого документа пока не обнародован.



Между тем, пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Марина Томко на странице в сети Facebook написала, что вопросы, указанные в предписании, касаются исключительно компетенции государственного секретаря министерства.



"Ждем официальный документ от НАПК и примем необходимые меры", - констатировала она.



Между тем, сам госсекретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что с 16 по 18 октября он находится в составе правительственной делегации в Брюсселе для участия в консультациях по вопросам правовых последствий временной оккупации АР Крым и Севастополя.



"О своем отношении к этому инциденту я узнал из социальной сети. Пока не имел возможности увидеть официальный документ по результатам проведенной Нацагентством плановой проверки и основательно его проанализировать", - отметил он.



В этой связи А.Галущак уточнил, что пока не может прокомментировать заявление. "Единственное, что могу отметить: вопросы координации деятельности антикоррупционного подразделения, в соответствии с законодательством, которое обеспечивает проведение соответствующих проверок лиц, назначаемых на должности госслужбы в министерстве, решает министр. Очевидно, именно поэтому предписание НАПК о нарушении требований законодательства адресовано именно министру. Уверяю, что ни одного приказа о кадровых назначениях не было издано без положительных заключений антикоррупционного подразделения министерства", - констатировал госсекретарь министерства.



Со своей стороны он поддержал необходимость проведения внутреннего служебного расследования в Министерстве инфраструктуры Украины по затронутым в документе вопросам, относящимся к компетенции государственного секретаря.

