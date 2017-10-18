Ученые назвали причиной падение Древнего Египта извержения вулканов

Серия извержений на рубеже нашей эры ослабила разливы Нила и снизила производительность сельского хозяйства Древнего Египта, ускорив гибель великой цивилизации. Об этом пишет Naked Science.



Фрэнсис Ладлоу и его соавторы использовали исторические данные, которые сохранились в одном из таких сооружений и охватывают период с 622 до 1902 г. н. э. Сопоставив их с информацией по вулканическим извержениям того времени, ученые отметили, что они приводили к целым периодам невысоких разливов.



В самом деле, массовые выбросы в атмосферу вулканических газов – прежде всего диоксида серы – снижают количество солнечного излучения, которое достигает поверхности Земли. Это может приводить к снижению глобальной температуры и количества осадков, сказываясь и на поведении Нила. Показав это, авторы обратились к периоду между 350 и 30 гг. до н. э., последнему времени независимости Египта и правления династии Птолемеев, которое закончилось полным поражением от Рима.



Данные по извержениям в то время известны из состава ледяных кернов Гренландии и Антарктики, которые сохранили следы вулканического пепла – в их числе можно отметить извержения итальянской Этны в 44 г. до н. э. Их ученые дополнили древними письменными свидетельствами, которые зафиксировали рост налогов и социальной нестабильности, народных бунтов и трений с соседями, голода и эпидемий. В некоторых случаях все это следовало сразу за извержением, в других – с запозданием на год.



По-видимому, именно падение урожайности, вызванное активностью вулканов, стимулировало эти тревожные события, которые в конце концов привели к гибели некогда величайшей цивилизации.

