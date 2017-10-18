Кабмин одобрил подписание Рамочной программы партнерства с ООН до 2022

Кабинет министров Украины одобрил подписание Рамочной программы партнерства с Организацией Объединенных Наций на 2018-2022 годы с трехдневной доработкой.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Кабмин предоставил полномочия на подписание программы первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву.



Согласно сообщению пресс-службы Министерства экономического развития и торговли, эта рамочная программа предусматривает подписание нового стратегического документа на 5 лет для дальнейшего финансирования учреждениями, фондами и программами системы ООН.



Помощь ООН будет предоставляться по четырем направлениям партнерства: 1) устойчивый экономический рост, окружающая среда и занятость; 2) равный доступ к качественным и инклюзивным услугам и социальной защите; 3) демократическое управление, верховенство права и общественное участие; 4) безопасность граждан, социальное единство и восстановление с особым акцентом на Востоке.



Ориентировочный объем ресурсов, которые предполагается привлечь на реализацию Рамочной программы, составляет $675,6 млн.



Подписание соглашения должно состояться во время недели ООН, посвященной Дню ООН, который отмечается 24 октября 2017 года, а также учитывая празднования в этом году 25 годовщины ООН в Украине.

