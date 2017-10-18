МВД Украины завело дело о краже военного имущества во время митинга возле Рады

Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили уголовное дело по факту кражи военного имущества во время акции протеста, которая проходила во вторник в правительственном квартале Киева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.



"По факту кражи военного имущества в рамках уголовного производства полиция Киева проводит плановые следственные действия с целью установления и обнаружения места нахождения похищенного", - говорится в сообщении.



По словам руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева, его сотрудники 17 и 18 октября изымали у протестующих оружие, взрывчатку, гранаты, дымовые шашки, балаклавы и униформу. Он добавил, что во вторник было заведено еще одного уголовное дело - по факту нападения на полицейского и бойца национальной гвардии. В настоящее время, как отметили в МВД, ситуация в столице находится под контролем.

