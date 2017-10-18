Телеканал 1+1 заявил о скрытой добыче криптовалют на его сайтах

Группа компаний "1 + 1 медиа" подала заявление в киберполицию на стартап Newzmate за скрытую добычу криптовалюты на их сайтах. Об этом сообщается на сайте 1+1.



По словам представителей "1 + 1 медиа", ее специалисты обнаружили и остановили незаконное вмешательство в работу сайтов группы, целью которого была скрытая добыча криптовалюти Monero, вероятно, в интересах международного стартапа Newzmate.



Сообщается, что департамент 1 + 1 digital провел расследование и обнаружил, что через сервисы компании Newzmate в браузеры пользователей сайтов загружался скрытый скрипт CoinHive .Таким образом, мошенники обогащались за счет ресурсов компьютеров пользователей без их ведома. После выявления вредоносную программу удалили из всех сайтов группы.



"1 + 1 медиа призывает медиакомпании к бдительности и рекомендует периодически проверять код новостных сайтов и рекламных модулей на предмет посторонних программ" - отметили представители компании.



Программа попала на сайты медиагруппы после покупки сервиса электронных рассылок Traqli, разработчиком которого является Newzmate. Также сообщается, что редакции сайта ТСН.иа поступало предложение использовать сервис рассылки бесплатно, но при условии встраивания программы для майнинга. Такое предложение было отвергнуто, но упомянутый скрипт все равно был внедрен на сайты группы.



С точки зрения юристов группы "1 + 1 медиа" подобные действия подпадают под статью 361 Уголовного Кодекса Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи". Отмечается, что группа уже подала заявление в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.



В конце сентября этого года уже были известны инциденты с использованием украинских онлайн-СМИ для скрытой добычи криптовалюти. Сайты Football.ua, Korrespondent.net и другие сайты UMH group уличили в прихоному добычи Monero с помощью того же скрипта CoinHive .

