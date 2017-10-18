Украинские консулы смогут посетить Гриба 23 октября

Украинские консулы получили разрешение на посещение 23 октября украинца Павла Гриба, которого удерживают в России. Об этом сообщает "Интерфакс Украина".



"Я должен сообщить, что, по предварительной информации, Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получил разрешение на посещение Павла Гриба 23 октября", - сказал представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.



Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на День независимости Украины - 24 августа. В тот день он отправился в Гомель на свидание к своей девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте".



Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.



Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт). Инициатором является российское управление ФСБ по Краснодарскому краю России.



31 августа Беларусь официально признала, что пропавший украинец Гриб пересекал их границу.

