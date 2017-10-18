Определена вредная для здоровья продолжительность тренировок

Американские медики определили максимальную суммарную продолжительность силовых тренировок за неделю, превышать которую не рекомендуется белым мужчинам. Исследование опубликовано в журнале Mayo Clinic Proceedings, сообщает Daily Mail.



Специалисты показали, что белые мужчины, тренирующиеся более семи с половиной часов в неделю, примерно на 87 процентов чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы (связанных с накоплением бляшек на артериях), чем те, кто занимается в спортзале меньшее время.



Данные выводы не справедливы для чернокожих мужчин.



К подобным результатам ученые пришли, в течение 25 лет (с 1985 по 2011 годы) наблюдая за состоянием здоровья 3175 физически активных белых и черных мужчин (начиная с 18-30 и заканчивая 43-55 лет). Участников разделили на три группы, в зависимости от суммарной продолжительности силовых тренировок в неделю (менее 150, от 150 до 450, и более 450 минут).



Специалисты планируют продолжить исследования. Несмотря на их текущие результаты, ученые не рекомендуют белым мужчинам прекращать занятия силовыми тренировками.

