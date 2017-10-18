В детское автокресло впервые встроили подушки безопасности

Компания Maxi Cosi представила технологию Air Safety Technologie, которая предполагает установку двух подушек безопасности в специальное кресло для перевозки детей в автомобиле. Такая система были использована впервые в индустрии.







Подушки безопасности устанавливаются в плечевой области кресла, именуемого AxissFix Air. Они надуваются за счет картриджа с углекислым газом, который находится в спинке кресла. Система фиксирует аварию в течение 0,015 секунды, а надуваются подушки за 0,05 секунды.



В Maxi Cosi отметили, что благодаря Air Safety Technologie нагрузка на шею ребенка во время столкновения снижается на 55 процентов.



Кресло со встроенными подушками безопасности подойдет для детей ростом от 61 до 105 сантиметров. Стоимость Maxi Cosi AxissFix Air в Великобритании составляет 550 фунтов стерлингов.

