"Вести": Газ для украинцев подорожает на 550 гривен в месяц

Две недели назад «Вести» анонсировали поездку министра финансов Александра Данилюка в Вашингтон. Ключевой целью переговоров было уговорить МВФ дать добро на временную заморозку тарифов на газ. По информации агентства «Украинские новости», Фонд «категорически отказался менять ранее согласованные с правительством условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%».



В данной формулировке содержится ответ, что последует за отказом МВФ, - повышение коммунальных услуг для украинцев.



По расчетам "Нафтогаза", цена на газ должна повысится на 1117 гривен за одну тысячу кубических метров. Украинская семья в среднем использует три тысячи кубометров за отопительный сезон.



То есть можно говорить о плюс 3351 гривнах за шесть месяцев или дополнительных 558 гривнах к ежемесячной платежке.



Продолжительной заморозки цены на газ быть не могло – максимум до 1 января 2018 года. В проекте бюджета на следующий год уже заложено возможное повышение тарифов на ЖКХ. А не повышение было бы чревато колоссальным невыполнением доходной части сметы.



Временное сохранение нынешней стоимости лоббировалось с одной целью. Начиная с этого отопительного сезона количество домохозяйств, которые получат субсидию, сократится на 2-2,5 миллионов.



Если прибавить к этому увеличение цены, то процент оплаты за ЖКХ снизится до критического. Вместе с тем, напряжение в обществе и так донельзя высокое. Поэтому власть хотела хотя бы немного уменьшить накал, чего можно было бы в каком-то виде достичь путем заморозки тарифов на газ.



Согласно постановлению Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, новую (повышенная) цену на газ должны были опубликовать 1 июля.

Министерство экономического развития этого не сделало. Однако НАК «Нафтогаз Украины» не мог тянуть и не заключать договоры с производителями тепла.



В результате договоры были подписаны, но в графе «стоимость газа» была указана старая (нынешняя) цена газа. Правда, дополнительно в документах при этом было зафиксировало: «В случае определения правительством другой цены, принять новую как обязательную».



Это означает, что в скором времени Кабмин обязан будет определить новую цену. И велика вероятность, что уже в ноябре украинцы получать потяжелевшие платежки.

