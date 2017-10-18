Ярмоленко подорожал на семь миллионов

Сразу два украинских футболиста, выступающих в Бундеслиге, подорожали при обновлении цен на портале Transfermarkt. Стоимость трансфера полузащитник «Боруссии» Андрея Ярмоленко повысилась на 7 миллионов евро и теперь составляет 25 миллионов.



Хавбека «Шальке» Евгения Коноплянку оценили в 12,5 миллионов евро, что на 2,5 млн больше, чем в конце прошлого сезона.



Отметим, что в списке самых дорогих футболистов Бундеслиги Ярмоленко занимает 18-е место, - сообщает Трибуна.



Кстати, в матчей Лиги чемпионов против кипрского АПОЭЛя (1:1) Андрей провел на поле 82 минуты и получил плохие оценки от немецких СМИ.



