Яйца и психиатры против революции

...Агенты Путина опять исподтишка и издалека ударили по Украине и ее революции. На этот раз – во Франции. Там они не просто арестовали художника-акциониста Петра Павленского, но и отправили его в местный дурдом. На принудительное лечение его полыхающей революционной страсти. А ведь что сделал этот, несомненно, яркий и неординарный человек? Всего-навсего поджег один из французских банков и объявил, что таким образом он начинает мировую революцию. За торжество демократии...



А его за это – в дурку. Точно без руки Кремля тут не обошлось. А ведь он так много сделал для Украины и для Франции. И дверь в здании ФСБ в Москве поджег, и, раздевшись донага, свои, извините, яйца гвоздями к брусчатке на Красной площади столицы «Мордора» пришпандерил, и даже в Украину сбежал, чтобы ездить по ней с просветительско-революционными лекциями на тему удивительного сочетания революции, искусства и испорченных первичных половых признаков. А этим французам для такого человека какого-то жалкого банка стало, извините за тавтологию, жалко. Мелкие людишки! Сейчас требуют от своих властей вообще подлечить борца, а потом лишить политического убежища на берегах Сены и выслать назад. Даже не в Украину, где его так тепло принимали и практически боготворили, а вообще в Россию. Прямо в кровавые руки Путина! Зажрались, забыли в своем буржуазном обжорстве и пропутинском лизоблюдском упадничестве, как сами своим королям головы рубили и четыре революции устроили...



И слава Богу, что хоть Украина в этом плане не подвела, а оценила человека, предоставив ему все возможности для очищения мира:







...А ведь Павленский был обуреваем не только традиционным для людей его склада осенним обострением, но и революционными предчувствиями. Банк в Париже он жег 16 октября, а уже на следующий день в Киеве началась «революция Сулико», а ее главный предводитель, экс-президент Грузии Михо Саакашвили призвал выносить на свалку истории и барыг, и прочих «коррупционных козлов», за что и заслужил гордое погоняло – «витязь в козлиной шкуре». И он ведь все это для Европы делал! Для ее демократического процветания. А тут от нее такой удар в спину. В исполнении санитаров со смирительными рубахами и низким эстетическим воспитанием, совершенно равнодушных к революционным перформансам и инсталляциям с пронзенными гвоздями гениталиями...



Слава Богу, что у Украины таки свой путь. Связанный тоже, скорее всего, с осенним обострением, но все же революционный. И в Киеве уже опять кипит жизнь, бурлит, можно сказать, акциями и перформансами. Сотник Владимир Парасюк уже пытается ногой все по тем же яйцам с носака вразумить начальника Управления госохраны (УГО) Валерия Гелетея по кличке «Иловайский», владельца неслабой недвижимости стоимостью в 36 млн. долл. в английском графстве Линкольншир. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко прямо с парламентской трибуны называет коллег с мандатами «скотыняками» и призывает не голосовать за медицинскую реформу. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко видит в нем... чихуахуа и прямо ему в глаза делится своими кинологическими открытиями, а потом идет на улицу и вливается прямиком в революционные массы. Радостные ревмассы где-то случайно надыбывают на площади перед парламентом пропрезидентских депутатов Степана Барну и Алексея Гончаренко и воодушевленно чистят им табло, густо смазывая разбитыми яйцами (на этот раз куриными) следы своего «воспитания» на побитых. Егор Соболев носится по Раде и по площади перед ней обернутый в государственный флаг и, пугая даже Мустафу Найема и Сергея Лещенко, призывает всех не останавливаться, а везде и постоянно выискивать барыг и коррупционеров, чтобы те не ушли от справедливого возмездия. Упомянутый Сергей Лещенко наконец-то прислушивается ко всему, что говорит первый вице-спикер Ирина Геращенко, и в соцсетях пишет правду – откровенно называет сказанное редчайшей «ху...ей». Опешившая Ирина требует извинений, но Светлана Залищук, бывшая гражданская жена Сергея, так громко хохочет, что раскаты смеха слышны из «Фейсбука», и многие боятся, что она (Светлана) таки разденется догола. И, как и некогда обещалась, пробежится по площади, навсегда распугав революционеров, присутствующих там, но все же несколько не так представляющих полет или забег Валькирии. И естественным путем возникнет дефицит революционеров...



Все это называется «революция против барыг и коррупции», замаскированная под «крутую политическую реформу». И начало ей положил Михо Саакашвили, сжимая в пухлой руке и ее же конец. А конец этот близок, потому что Михо, кажется, недооценил гаранта нации, который точно знает, что если нельзя предотвратить какую-то угрозу своей власти, то нужно ее возглавить. И тогда угроза рассосется сама по себе

Многие уже даже рисуют будущую персональную конфигурацию власти, рожденную в борьбе с «козлами»: Тимошенко – президент, Саакашвили – премьер. «НашаЮля»-де все для этого уже имеет, а вот Михо еще нужно подготовиться: вернуть гражданство, попробоваться на парламентских выборах, то да се. Но есть же еще внешние кураторы, которые могут внести корректировку в любые расклады

А вообще-то, все это называется «революция против барыг и коррупции», замаскированная под «крутую политическую реформу». И начало ей положил Михо Саакашвили, сжимая в пухлой руке и ее же конец. А конец этот близок, потому что Михо, кажется, недооценил гаранта нации, который точно знает, что если нельзя предотвратить какую-то угрозу своей власти, то нужно ее возглавить. И тогда угроза рассосется сама по себе. Как, видимо, рассосались гранты и накопления на демократию у всех перечисленных ревперсонажей, которые и вышли на площадь, чтобы потрясти спонсоров и пополнить запасы. Ну не могут Найем, Лещенко, Залищук жить без грантов – революция же задохнется...Но мы не о них сейчас – о гаранте. Помните, как началась блокада самопровозглашенных ДНР и ЛНР, при помощи которой украинскую власть ее враги захотели вывести на чистую воду, уличив в связях с сепаратистами? И как гарант нации элегантно убрал эту шушеру? Правильно, он взял да и возглавил этот процесс, объявив запрет на торговлю с «сепарами» от имени государства. Своим президентским указом. Дальнейшее «сидение на рельсах» стало похоже на то, чем и было изначально, – на крышевание «контрабаса» из «особых районов Донбасса»...Так и здесь. Михо выдвинул ряд требований, которые должны были показать «коррумпированность барыжьей власти». А гарант нации взял да и инициировал рассмотрение вопросов отмены депутатской неприкосновенности, антикоррупционных судов и изменения избирательной системы. Два первых вопроса в повестку дня парламента уже на четверг, 19 октября сего года, внес спикер Рады Андрей Парубий, который тоже попытался говорить с митингующими, но остался ими непонятым. Спикера подвели, как всегда, изумительной красоты дикция и, как заподозрили многие, наличие известной справки об особенностях умственного развития в расово правильном галичанском детстве. И что? А ничего. «Антикозлиная революция» или, как ее еще называют, «майданМихо» все больше и больше предстает перед людьми тем, чем и является на самом деле, – нечистоплотной борьбой за власть, спровоцированной обидами, жадностью, неутоленными амбициями и подкрепленной чужими деньгами. Ну и, конечно же, повторяю, все тем же осенним обострением, толкнувшим Павленского на демократическую пироманию, ясное дело, проукраинскую – ведь во французских банках тоже сидят барыги. Только французские......Такие вот дела. Обошелся гарант без того, чтобы лично верховной ногой зарядить кому-то по тестикулам. И все ждут завтрашнего дня. Под Радой в палатках сотни полицейских стерегут человек двести самых упоротых «антикозлистов». Где Саакашвили, не известно, и «революция» потихоньку «замораживается», а все дело движется к закулисному договорняку, для которого ревмассовка в палатках и послужит дополнительной мотивацией и необходимой иллюстрацией. Мол, народ захотел – и мы сделали. На самом же деле речь, похоже, идет об изменении правил, по которым будет впредь формироваться и потом жить будущая правящая элита Украины. Этому служат и изменение избирательной системы, и корректировка статуса нардепа, и, возможно, закон об импичменте президента, и антикоррупционные суды, которые смогут «взять за вымя» любого – от президента до нардепа. И не важно, как это будет, досрочно или в срок (2019 год), до которого осталось то уже меньше двух лет.Многие уже даже рисуют будущую персональную конфигурацию власти, рожденную в борьбе с «козлами»: Тимошенко – президент, Саакашвили – премьер. «НашаЮля»-де все для этого уже имеет, а вот Михо еще нужно подготовиться: вернуть гражданство, попробоваться на парламентских выборах, то да се. Но есть же еще внешние кураторы, которые могут внести корректировку в любые расклады. И они готовы это делать, если судить по тому, что очередной транш МВФ откладывается, а власть в Украине без денег становится чрезвычайно покладистой. Есть, конечно же, и действующий гарант нации, который не скрывает, что рассчитывает на второй срок и уже готовится к нему. И у него есть что предложить и лохам внутри Украины, и внешним кураторам за ее пределами. Точно так же, как он возглавил свое «свержение», чтобы усилиться и остаться......Так что, как говорится, будем посмотреть. Время еще есть, а потепление ослабило осеннее обострение. Но все равно Петруху Павленского жалко. Вы представляете, что он с горя может сделать со своими «причандалами», если во французской тюрьме достанет молоток и гвозди...