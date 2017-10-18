Порошенко обсудил с президентом Румынии закон об образовании

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, в ходе которого обсудил с ним закон Украины "Об образовании" в части защиты языковых прав национальных меньшинств, а также актуальные вопросы украинско-румынских отношений.



Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства в среду, президент Румынии подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.



П.Порошенко пригласил К.Йоханниса осуществить визит в Украину в ближайшее время.

