Россия может принять меры на действия США в отношении российских СМИ

Министерство связи и массовых коммуникаций России сообщило, что в случае, если те или иные государства будут препятствовать работе российских журналистов или ставить под угрозу их работу, Россия отреагирует на подобные действия. Такую позицию по ситуации с работой журналистов российских СМИ на территории США и других стран выразило Минкомсвязи РФ.



"Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разъясняет, что в задачи министерства входит защита профессиональной деятельности журналистов российских СМИ независимо от территории, на которой она осуществляется. Если те или иные государства будут препятствовать выполнению профессиональных обязанностей российских журналистов, ставить под угрозу их работу, это не оставит России другого выбора, кроме как отреагировать на подобные действия", - сообщается в пресс-релизе российского ведомства.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов отмечал, что Россия будет вынуждена принять ответные меры в отношении американских каналов, осуществляющих свою деятельность на ее территории, если в Соединенных Штатах наложат ограничения на работу Russia Today. По словам министра, требования, "чтобы RT записались в иностранные агенты", не случайны. По его мнению, это демонстрирует то, что российский телеканал успешно противостоит пропаганде CNN.



Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что в США требуют от RT признания себя иностранным агентом до 17 октября. В случае, если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала будут приняты серьезные меры вплоть до арестов.

