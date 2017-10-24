Масляные реки, экспортные берега

Две новости: хорошая и плохая. Аграрный экспорт растет. Но с ним растут и цены. Во всяком случае, так заявил премьер Владимир Гройсман. Поэтому ставлю вопрос ребром: кто съел наш урожай? И виноват ли экспорт в том, что цены скачут? Сразу так и не поймешь, что имел в виду глава правительства, когда говорил: мы теперь страна-экспортер. А раньше кем мы были? Или это он радовался, что Украина попала в топ-10 экспортеров пищевой продукции Европейского Союза?



О новом грандиозном достижении в нашем аграрном развитии во время Киевского международного экономического форума сообщила торговый представитель Украины Наталия Микольская. По ее словам, Украина стала первым поставщиком подсолнечного и вторым поставщиком сливочного масла в ЕС, уступая в данной позиции лишь Новой Зеландии, которая является мировым масломолочным лидером.



Очень меня это заявление удивило. Насчет подсолнечного масла сомнений нет. Украина – крупнейший в мире экспортер этого продукта. Минсельхоз США прогнозирует производство подсолнечного масла в Украине на уровне 5,63 млн. тонн, из них 5,1 млн. тонн – экспорт.



Основным покупателем традиционно является Индия, на втором месте – Китай, на третьем – Испания. Также в ЕС наше масло продается в Италии, Великобритании, Франции и Нидерландах. Говорят, его очень любят осевшие там мигранты. Оно напоминаем им о доме. Как бы там ни было, экспорт растительного масла в Европу дает нам около $1 млрд. в год.



А еще мы снабжаем Старый Свет маргарином. Но тут совсем другой порядок цен – всего $19 млн. за первые четыре месяца года. За тот же период мы продали европейцам сливочного масла... на $1,5 млн. Причем две трети его евроэкспорта пришлось на... Нидерланды, которые сами выращивают коров, делают молоко и сыр.



Общий экспорт украинской аграрной продукции и продуктов питания за 8 месяцев 2017 года составил $11,5 млрд. При этом 26,25% от общего объема – это подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло; 20,34% – кукуруза; 12,87% – пшеница и смесь пшеницы; 2,29% – мясо птицы. Все остальное, включая и сливочное масло, меньше или около процента

А что же цены, которые, по словам Гройсмана, растут из-за экспорта? Ведь если исходить из контекста, то речь шла не о сливочном масле и не о зерновых, а о резко подорожавших в последнее время овощах и фруктах. Неужели мы и тут в лидерах и засыпали Европу своими овощами?