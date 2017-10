Звезда "Игры престолов" рассказала, как отказала Харви Вайнштейну в сексе

Английская актриса, звезда сверхпопулярного сериала "Игра престолов" Лена Хиди рассказала, что дважды подвергалась приставаниям со стороны продюсера Харви Вайнштейна - во время Венецианского кинофестиваля и в Лос-Анджелесе, когда он позвал ее в отель под предлогом обсуждения сценария.



"Харви пригласил меня пройтись к воде, я пошла с ним, он остановился и сделал неприличное предложение, сопроводив его жестом. Я перевела все в шутку, я была совершенно шокирована. Помню, как думала, что это какой-то розыгрыш", - переводит The Hollywood Reporter рассказ актрисы в ее Twitter.



Во второй раз Вайнштейн пригласил Хиди в свой номер в отеле Лос-Анджелеса, предложив ознакомиться со сценарием. Когда актриса предупредила продюсера, что между ними могут быть только деловые отношения, тот пришел в ярость.



"После моих слов он долго молчал. Мы вышли из лифта и пошли к его комнате. Его рука лежала на моей спине, он подталкивал меня вперед, не произнося ни слова. Я чувствовала себя совершенно бессильной. Он попытался открыть дверь картой, она не сработала, и он по-настоящему разозлился. Он провел меня обратно к лифту и через отель к стоянке, крепко схватив сзади за руку, заплатил за мою машину и прошептал на ухо: "Никому не говори об этом, ни своему менеджеру, ни агенту. Я села в машину и заплакала", - пишет она.



"Слава Богу, что ключ от двери не сработал. Мысль о том, как он подталкивает тебя к двери, заставила содрогнуться. Я обожаю тебя как актрису и как человека", - отреагировала на рассказ кастинг-директор Джен Эустон.



Напомним, за последние недели более 30 женщин - актрис, продюсеров и режиссеров - заявили о том, что в разные годы сталкивались с домогательствами со стороны Харви Вайнштейна. Они заговорили о пережитом после того, как The New York Times опубликовала расследование, из которого следовало, что влиятельный продюсер десятилетиями домогался своих подчиненных, а затем платил им за молчание.



Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения. Он публично признал свою вину, попросил прощения у жертв и объявил, что намерен уйти из кинобизнеса. В качестве оправдания он сказал, что пришел в мир кино в 1960-е годы, когда "правила были другие" и "так было принято".



Лена Хиди получила всемирную известность благодаря роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов". Эта роль принесла ей три номинации на "Эмми" и одну - на "Золотой глобус".



Актриса родилась в 1973 году на Бермудских островах. В кино она попала благодаря фото, которое оказалось у агента по кастингу. Первая же работа принесла ей успех. Среди самых заметных работ Хиди - роли в фильмах "Книга джунглей", "Онегин", "Братья Гримм", "Стрелок", "Судья Дредд", а также роль Сары Коннор в сериале "Терминатор: битва за будущее".