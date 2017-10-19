Мадрид вновь потребовал от Каталонии дать ответ по вопросу независимости

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен до 10 утра (11:00 мск) четверга дать ответ на вопрос о том, объявляет ли автономия независимость. Такой "простой вопрос" перед ним поставил испанский премьер Мариано Рахой.



"Не так трудно ответить на вопрос, объявила ли Каталония независимость. Если объявила, правительство вынуждено будет действовать определенным образом. Если нет, можно продолжить диалог", - приводит BBC слова Рахоя.



Если ответ так и не будет дан, Мадрид может воспользоваться статьей испанской конституции, которая позволит приостановить самоуправление Каталонии.



Эта статья еще ни разу не применялась, и аналитики отмечают, что полностью лишить Каталонию автономии не удастся. Но Мадрид может серьезно ограничить самостоятельность региона, вплоть до введения контроля за местной полицией и финансами, а также проведения внеочередных выборов.



Это уже второй ультиматум, который испанские власти ставят перед руководством автономии. Ранее Рахой требовал от Пучдемона к понедельнику, 16 октября, определиться, объявляет ли Каталония независимость. Но тогда глава правительства региона не дал конкретного ответа, заявив о необходимости переговоров.



Точного решения Мадрид требует в связи с проведенным 1 октября референдумом о независимости. Власти страны пытались помешать его проведению и не считают плебисцит легитимным. Около 90% принявших участие в референдуме проголосовали за независимость Каталонии.



Однако власти автономии официально не провозгласили отделение от Испании: сначала декларация была подписана, но затем ее действие было приостановлено, и Пучдемон призвал к диалогу.

