Суд арестовал виновницу смертельного ДТП в Харькове

Девушка-водитель внедорожника, которая стала виновницей ДТП со смертельным исходом в Харькове, арестована судом, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



"Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП, - по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

