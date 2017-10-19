Депутаты утвердили медицинскую реформу

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327). Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.



Во время голосования за документ в сессионном зале присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун, которые активно жестикулировали, призывая парламентариев поддержать своими голосами принятие законопроекта в целом.



Программа государственных гарантий, предусмотренная законопроектом, будет определять перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, оплату которых будет гарантировать государство за счет средств Государственного бюджета.



Как предусмотрено медреформой, программу будет разрабатывать Министерство здравоохранения по согласованию с Министерством финансов. А утверждать ее будет Верховная Рада в составе закона о Государственном бюджете на соответствующий год.



Согласно принятому проекту закона, не менее 5% ВВП в Госбюджете нужно будет выделять на реализацию программ медицинских гарантий. Расходы на программу будут защищенными статьями расходов бюджета.



После успешного голосования В.Гройсман поблагодарил поддержавших законопроект во втором чтении и в целом парламентариев.

