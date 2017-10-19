Всемирный банк сообщил о выходе экономики России из рецессии

Экономика России вышла из рецессии и вернулась к росту в 2017 году. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка (ВБ).



«В странах Центральной Европы и западной части Балканского полуострова продолжает фиксироваться устойчивый рост ВВП, в то время как Россия и Белоруссия вышли из рецессии», — заявили в ВБ.



Специалисты подчеркнули, что в России и Казахстане инфляция значительно снизилась с двузначных темпов после падения цен на нефть.

