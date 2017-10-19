Чешские евродепутаты: Земан должен извиниться перед Украиной

Депутаты Европарламента от Чехии подготовила и направила президенту Милошу Земану письмо с обращением, в котором потребовали, чтобы глава государства извинился перед Украиной за слова о продаже Крыма. В письме говорится, что президент Земан своими словами нанес большой вред Чехии, подрывает авторитет международного права, поскольку Украина пострадала от российской агрессии, передает Радио Свобода.



"Эта агрессия, которая привела к противозаконному состоянию в Крыму, продолжается, поэтому, является риском безопасности для нашей страны и всей Европы", - говорится в письме.



Представители европарламента признают факт захвата Крыма и отметили, что полуостров является неотъемлемой частью Украины. Авторы обращения считают, что Земан не может свою ошибку объяснять "личными взглядами".



"Перед Советом Европы Вы не выступали как частное лицо, а как глава государства. Если Вы не способны выполнять роль президента и достойно представлять Чешскую Республику на международных собраниях, должны как минимум воздерживаться от любых высказываний, которые противоречат интересам нашей страны и наших союзников", - отмечают евродепутаты.

