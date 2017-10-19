Правительство Испании анонсировало отмену самоуправления Каталонии

Правительство Испании объявило, что в субботу 21 октября соберется на заседание, чтобы решить вопрос об отмене автономии Каталонии для восстановления конституционного порядка.



Соответствующее заявление было опубликовано после того, как по истечении очередного ультиматума власти Каталонии отказались однозначно ответить: объявили они формально о независимости от Испании или нет.



Для восстановления порядка Мадрид намерен задействовать 155-ю статью Конституции, которая позволяет приостановить полномочия местного руководства и ввести внешнее управление в регионе.



Глава Каталонии Карлес Пучдемон в ответ заявил, что если статья будет задействована, то регион однозначно объявит о независимости.



1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором большинство проголосовало за отделение от Испании. Конституционный суд признал этот референдум незаконным, а Мадрид указал на многочисленные нарушения порядка голосования.



После референдума власти Каталонии не стали однозначно объявлять о независимости, а предложили Мадриду начать переговоры об отделении.

