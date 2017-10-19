Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Харькове

В сети появилось первое видео самого момента аварии в Харькове, в которой погибли 6 человек. Ролик опубликовано на YouTube Newsroom Kharkov.







На записи видно, что Volkswagen Touareg двигался во втором ряду слева. Водитель остановился на светофоре, а после начал движение вместе с потоком попутных машин, при этом иномарка быстро набрала скорость, сообщает УНИАН.



На перекрестке Volkswagen столкнулся с Lexus, который также на большой скорости ехал по Сумской. После удара машины исчезают из поля зрения камеры.



Также видео момента ДТП опубликовал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.



«За последние два года водитель «Лексуса» 8 раз задерживалась патрульной полицией Харькова за нарушение правил дорожного движения. Начиная от проезда на красный свет и заканчивая нарушением правил парковки. Каждый раз ей выписывалось штрафы в размере 255-510 гривен. Однако это не оказало никакого воспитательного эффекта», – подчеркнул он.



Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.



За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

