Семьи погибших и пострадавшие в ДТП в Харькове получат по 20 тыс. грн матпомощи

Городская власть Харькова выплатит семьям погибших и пострадавшим в ДТП, которое произошло в среду в центре Харькова, по 20 тыс. грн материальной помощи, сообщил заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



"Мы возьмем затраты на похороны на себя. Кроме того, семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере 20 тыс. грн. Что касается пострадавших, мы возьмем на себя все затраты на лечение, на обеспечение медикаментами пострадавших людей, и будет выделена материальная помощь каждому 20 тыс. грн", - сказал И.Терехов журналистам в четверг в Харькове.



Он также сообщил, что сейчас коммунальные службы ведут работы по восстановлению светофора на перекрестке, где произошла авария. По словам И.Терехова, до конца дня светофор опять будет работать.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", место смертельного ДТП уже убрано - нет ни следов крови, ни обломков автомобилей. Люди несут цветы на место гибели пешеходов.



Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на красный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар ул.Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой мужчина), остальные были доставлены в медучреждения.



По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.



Женщина- водитель задержана.



Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган отметила, что виновница ДТП, по предварительной информации была трезвой.

