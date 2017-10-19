Рада приступила к законопроектам об отмене депутатской неприкосновенности

Народные депутаты начали рассмотрение вопроса включения в повестку дня и направления на вывод Конституционного суда законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутаткой неприкосновенности.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", первым парламентарии рассматривают президентский законопроект (№7203) о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов, зарегистрированный в парламенте 17 октября 2017 года.



Вторым на очереди стоит аналогичный законопроект (№6773), внесенный 24 июля 2017 года под авторством и с подписями народных депутатов во главе с внефракционным парламентарием Юрием Левченко.

