Фримен сыграет бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла

Фримен сыграет бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла

Известный американский актер Морган Фримен сыграет бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, передает Variety.

Издание сообщает, что независимый биографический фильм будет посвящен выступлению политика в ООН в 2003 году.

В этой речи Пауэлл вызвал к поддержке плана администрации США о насильственном свержении иракского лидера Саддама Хусейна после поступления данных (опровергнутых впоследствии) о разработке Багдадом оружия массового уничтожения.

Сам Пауэлл, комментируя свою речь позднее, назвал ее "низшей точкой" свой карьеры. Ожидается, что режиссером фильма выступит Реджинальд Хадлин, известный по ленте "Джанго освобожденный" и другим.