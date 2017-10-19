Фримен сыграет бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла

Известный американский актер Морган Фримен сыграет бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, передает Variety.



Издание сообщает, что независимый биографический фильм будет посвящен выступлению политика в ООН в 2003 году.



В этой речи Пауэлл вызвал к поддержке плана администрации США о насильственном свержении иракского лидера Саддама Хусейна после поступления данных (опровергнутых впоследствии) о разработке Багдадом оружия массового уничтожения.



Сам Пауэлл, комментируя свою речь позднее, назвал ее "низшей точкой" свой карьеры. Ожидается, что режиссером фильма выступит Реджинальд Хадлин, известный по ленте "Джанго освобожденный" и другим.

