Британец защитил докторскую по групповому сексу

Британец Райан Скоутс (Ryan Scoats), работающий в Бирмингемском университете, получил степень доктора философии, защитив диссертацию по групповому сексу. По мнению молодого ученого, слишком мало научных работ посвящено этому виду человеческих взаимоотношений, поэтому он решил сам заниматься исследованиями в данной области. Об этом сообщает New York Post.



Как пишет издание, идея получить необычную ученую степень возникла у Скоутса после личного опыта секса втроем. Он решил изучить эту тему, однако обнаружил, что она не была достаточно исследована. Особенно мало внимания специалисты уделяли половому акту между двумя мужчинами и одной женщиной.



Британец сообщил научному руководителю в университете о выбранной им теме своей будущей диссертации. В течение нескольких месяцев он изучал особенности сексуальных контактов среди молодых людей. В частности, он выяснил, что мужчины во время группового секса стараются физически не взаимодействовать друг с другом. По мнению ученого, это связано со стигматизацией гомосексуальных контактов.

